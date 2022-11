Wie die Deutsche Post das Dialogmarketing wieder in Schwung bringen will

Mit dieser Kampagne will AutoScout24 an Mobile.de vorbeiziehen

Deutsche Post und 1&1 kündigen Briefe vorab per Mail an

So drastisch hat Corona die Anforderungen an Marken verändert

Warum die Investition in SEO gerade in Krisenzeiten sinnvoll ist

Auch About You macht jetzt in Secondhand

Co-Branding mit About You

And the winner is: Amazon

So wollen Shopify und Pinterest den Social Commerce in Deutschland befeuern

So kommt Bewegung in die Neukundengewinnung

"Keep up with the Clicks"

Amazon will Kaufhäuser in den USA eröffnen

Neues Logistikzentrum in Deutschland und Lust am Experimentieren im Marketing

So heizt Pinterest das Shopping auf der Plattform weiter an

Jeder fünfte Deutsche will am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen

Break the habit, not the planet

So shoppen die Deutschen am Black Friday

So mies lief der Black Friday in Deutschland

Wie sich der Einzelhandel an das New Normal anpassen sollte

Junge Verbraucher haben ihr Einkaufsverhalten in der Pandemie am stärksten geändert

About You gründet neuen Online-Shop

Deichmann wirbt neuen Marketing- und Digitalchef von About You ab

Online-Shopper zahlen am liebsten per Rechnung oder Paypal

Tipps und Tricks: So einfach geht Werbung per Print-Mailing

About You wächst langsamer - aber schneller als die Konkurrenz

Wieso Dojo, About You und Klarna ein Leben auf dem Mars verunglimpfen

So unzufrieden ist die Gen Z mit der Customer Experience in Social Media

So gelingt der Dialog mit den Best Agern

So trendig setzt Ebay seine Markenplattform in Szene

In diesen Bereichen spart die deutsche Gen Z am meisten

On lanciert in den USA Online-Plattform für gebrauchte Schuhe

So stark wachsen E-Commerce und Retail Media in Deutschland 2022

TikTok will in den Online-Handel einsteigen und sagt Amazon und Meta den Kampf an

So viele Deutsche wollen dieses Weihnachten an Geschenken sparen

Kernergebnis der Studie: Fast die Hälfte der deutschen Befragten (45 Prozent) gab an, dass sie in den kommenden 12 Monaten genauso viel online einkaufen werden wie bisher. Die übrigen Studienteilnehmenden sind sich hingegen unweinig, ob sie künftig lieber online oder offline shoppen wollen: 28 Prozent planen, in nächsten Jahr mehr im Web einzukaufen, während 27 Prozent eher auf den stationären Einzelhandel vor Ort setzt.