Die Weihnachtswünsche der Deutschen

Quelle: Universität der Bundeswehr München

Die Weihnachtswünsche der Generation Z

Für rund die Hälfte aller Befragten, nämlich 51 Prozent, ist dagegen ein echter Weihnachtsbaum in diesem Jahr unverzichtbar. Knapp jeder Fünfte (18,3 Prozent) gibt sich dagegen mit der nadelfreien künstlichen Variante zufrieden.



Auch auf die leidige Frage, wer eigentlich an Weihnachten die Geschenke bringt - Christkind oder Weihnachtsmann - liefert die Studie eine Antwort. Das Ergebnis: Unter dem Strich setzt sich der Weihnachtsmann mit 55 Prozent gegen das Christkind mit 45 Prozent durch. Im Norden (82,9 Prozent) und Osten (86,6 Prozent) ist mehrheitlich der Weihnachtsmann unterwegs, im Westen (60,7 Prozent) und Süden (68,9 Prozent) hat dagegen das Christkind die Nase vorn. mas

Für die repräsentative Studie, die Philipp Rauschnabel und Katrin Brunner von der Professur für digitales Marketing und Medieninnovation an der Universität der Bundeswehr München bereits zum zweiten Mal durchgeführt haben, wurden vom 6. bis 8. Dezember 2019 mehr als 1.000 Verbraucher befragt. Das Ergebnis: Persönliches und Erlebnisse sind stark im Kommen.Eine der wichtigsten Botschaften der Studie ist: Wem partout nichts einfällt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Grund:ist mit einem Anteil von 42 Prozent der Befragten nach wie vor der am häufigsten geäußerte Wunsch. Vor allem die Generation Z kann man mit Kohle glücklich machen. Satte 75 Prozent der bis zu 26 Jahre alten Verbraucher wünschen sich Bares zu Weihnachten. Bei der Generation Y ist der Wunsch mit 67 Prozent ebenfalls stark ausgeprägt. Bei den Boomers, also Menschen ab 55 Jahren, ist der Anteil mit 27 Prozent erwartungsgemäß deutlich niedriger.Doch Geld ist nicht alles. Vor allem Erlebnisse holen deutlich auf. So ist der Anteil derjenigen, die sich einen gemeinsamenwünschen, seit dem vergangenen Jahr von 37 Prozent auf 43 Prozent angestiegen. Ähnlich sieht es mit Urlauben aus. Wünschten sich im vergangenen Jahr noch 36 Prozent der Deutschen vom Christkind eine, sind es in diesem Jahr bereits 42 Prozent. Damit liegen Reisen im Gesamtranking gleichauf mit Büchern.Bemerkenswert dabei ist, dass ausgerechnet junge Leute, also die Generation Z (59 Prozent) und die Generation Y (55 Prozent), auf gemeinsame Events wie Ausflüge stehen. Bei den Boomers sagen das nur bei 33 Prozent. Dasselbe gilt für: 56 Prozent der GenZ-Angehörigen würden sich über etwas Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes freuen. Bei der Generation Y sind es 55 Prozent. Damit ist der Wunsch in der jungen Zielgruppe deutlich verbreiteter als bei Älteren. Bei den Verbrauchern ab 55 Jahren liegt der Anteil gerade einmal bei 31 Prozent. Reisen stehen bei der Generation Z (53 Prozent) und Generation Y (55 Prozent) in der Wunschliste jeweils auf Rang 4, gefolgt von Büchern mit 52 Prozent (GenZ) beziehungsweise 46 Prozent (GenY).Punkten kann man auch in diesem Jahr natürlich wieder mit diversen Gutscheinen.liegen im Gesamtranking mit rund 37 Prozent auf Rang 6. Darüber freuen sich erneut vor allem junge Leute - nämlich 40 Prozent der Befragten aus der Generation Z und sogar 50 Prozent der aus der Generation Y. Ähnlich beliebt sind bei den jungen Leuten(Generation Z: 47 Prozent / Generation Y: 43 Prozent). Über alle Altersgruppen hinweg ist die Nachfrage hier mit rund 30 Prozent deutlich niedriger.Weit oben auf der Wunschliste stehen auch in diesem Jahr Wellness- und Beautyprodukte.(plus 4 Prozent),(plus 5 Prozent) und(plus 3 Prozent) können allesamt zulegen.Im Bereich dertut sich dagegen wenig. Wie bereits im letzten Jahr gehören diese zu den weniger präsenten Artikeln auf den Wunschzetteln. Das ist auch bei den jungen Leuten nicht anders. So wünschen sich nur 38 Prozent der Befragten aus der GenZ und 30 Prozent aus der GenY ein. Produkte wie Schmuck und Uhren (GenZ: 46 Prozent / GenY: 38 Prozent) oder Modeartikel (GenZ: 41 Prozent / GenY: 38 Prozent) sind da deutlich beliebter. Dass Technikprodukte nicht sonderlich hoch im Kurs stehen, liegt aus Sicht von Studienmacher Rauschnabel daran, dass "die Märkte gesättigt" sind. "Smartphones und Tablets wurden zwar besser und schneller - die meisten Konsumenten sehen sie aber nur als Ersatzkäufe an. Echte Innovationen gibt es aus Konsumentensicht nicht", so Rauschnabel. Die größte Steigerung gibt es bei den: Sie klettern von 11 Prozent auf 15 Prozent, dicht gefolgt von Smart Home Produkten - hier ist ein Anstieg von 11 Prozent auf 14 Prozent zu sehen. Tablets sanken auf den Wunschlisten von 23 Prozent in 2018 auf 21 Prozent.Bei der Umfrage wurden auch diverse Weihnachtsrituale abgefragt - mit spannenden Ergebnissen. So schaffen sich 30 Prozent der Deutschen für die Feiertage keinenan.