© Fotolia Autobauer gehören nach wie vor zu den beliebtesten Arbeitgebern bei Absolventen

Tesla droht den deutschen Autobauern nicht nur bei den Elektroautos den Rang abzulaufen, sondern auch beim Kampf um die besten Köpfe. In einer aktuellen Umfrage unter Studierenden verwies der US-Konzern bei den Ingenieuren Daimler, Audi und BMW als beliebtester Arbeitgeber auf die Plätze. Auch in anderen Fachbereichen liegt Tesla durchweg in der Spitzengruppe.