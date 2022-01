© HORIZONT Online Whatsnextnow-Chefin Nina Rieke und Markenexperte Hans-Christian Schwingen haben gemeinsam ein Buch über Markenführung geschrieben

Angesichts der Flut an Haltungs-Kampagnen schwirrte normalen Zeitgenossen 2021 bisweilen arg der Kopf. Geht das jetzt so weiter – und was hat gesellschaftliche Verantwortung wirklich mit der allseits proklamierten werteorientierten Markenführung zu tun? Die bekannten Branchenköpfe Nina Rieke und Hans-Christian Schwingen, die darüber gerade ein Buch geschrieben haben, liefern im Interview mit HORIZONT Diskussionsstoff.