THE TAMPON BOOK – Das Buch, das Steuern spart.

Einhorn, das Bio-Tampons vertreibt und damit ähnlich positioniert ist wie The Female Company. Letztere sorgte im vergangenen Jahr mit dem zusammen mit Scholz & Friends entwickelten "Tampon Book" für Furore in der internationalen Kreativszene.

Bei den Händlern kommt das gar nicht gut an - vor allem, weil der Zeitpunkt für eine Preiserhöhung denkbar ungünstig ist: Die Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte ist nämlich erst zum Jahreswechsel von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Dem ging eine öffentlichkeitswirksame mediale Kampagne voraus. So gab es unter anderem zwei Petitionen, die sich für die Senkung der Mehrwertsteuer stark machten. Hinter einer steckte das Start-Up, das Bio-Tampons vertreibt und damit ähnlich positioniert ist wie. Letztere sorgte im vergangenen Jahr mit dem zusammen mitentwickelten "Tampon Book" für Furore in der internationalen Kreativszene.





Beide Unternehmen positionieren sich ganz klar gegen eine Preiserhöhung. "Wir haben monatelange für die Steuersenkung gekämpft: Mit dem Tampon Book, durch mediale Arbeit und durch persönliche Besuche im Bundestag", erklärt Ann-Sophie Claus, Gründerin von The Female Company. "Für uns ist die Steuersenkung ein Zeichen der steuerrechtlichen Anerkennung der Frau – und somit ein Thema der Gleichberechtigung. Aus diesem Grund haben wir unsere Preise ohne Abzüge für unsere Kundinnen gesenkt, ebenso unsere Partner wie dm-drogerie markt und Budni. Wem Gleichberechtigung nicht egal ist, sollte dies unserer Meinung nach ebenfalls tun. Ein kurzes Beispiel: Seit August 2019 sind unsere Bio-Tampons nicht mehr in Plastikfolie sondern Papier verpackt. Eine Qualitätserhöhung könnte man sagen. Trotzdem haben wir die Preise nicht erhöht – sondern geben die Steuersenkung vollständig an die Kundin weiter."





Claus hat angekündigt, heute Abend auch noch ein Video-Statement in den sozialen Medien zu diesem Thema verbreiten zu wollen. Auf Twitter ist schon jetzt ein heftiger Streit zur #Tamponsteuer entbrannt, bei dem vor allem Johnson & Johnson mit seinem ausschließlich männlichen Vorstand ins Kreuzfeuer der Kritik gerät. bu