Edeka

Was war passiert? Gestern Nachmittag postete Edeka auf seinen Social-Media-Accounts ein in grau gehaltenes Motiv mit der Headline "Rechts is bei uns kein Platz im Regal". Am rechten Bildrand zu sehen: eine Smoothie-Flasche mit "AFD"-Aufdruck, die Teil einer Sonderaktion von True Fruits zur Bundestagswahl ist. Konkret bringt der Hersteller dieser Tage Aktionsflaschen zu allen aktuell im Bundestag vertretenen Parteien - CDU, SPD, Die Grünen, FDP, Die Linke und eben die AfD - in den Handel und bedruckt sie sowohl mit Auszügen aus den aktuellen Wahlprogrammen als auch mit erfundenen Aussagen. Die Konsumenten können dann erraten, welche Botschaften tatsächlich den Programmen entstammen und welche nur "Blabla" sind. Die Lösungen hält True Fruits auf den jeweiligen Flaschen bereit. Dass das Unternehmen mit der Aktion auch der umstrittenen AfD und ihrem Wahlkampfprogramm eine Bühne gibt, schmeckt dabei nicht jedem. Allen voran Handelspartner Edeka. Der Lebensmittel-Riese setzte gestern mit einem Social-Media-Post ein Zeichen und kündigte an, die nicht bestellten "AFD"-Flaschen kurzerhand an True Fruits zurückzuschicken . Denn: "Rechts ist bei uns kein Platz im Regal." Die Reaktion des Smoothie-Herstellers, der für seine provokante und aufmerksamkeitsstarke Werbung berühmt ist, folgte prompt: Auf einem abgewandelten Social-Media-Motiv samt Edeka-Logo zeigt True Fruits alle Flaschen der Aktion zur bevorstehenden Bundestagwahl und versieht es - aus Edeka-Sicht wohlgemerkt - mit der Message: "Für politische Aufklärung ist bei uns kein Platz im Regal!"Dazu erklärt True Fruits den Gedanken hinter der Marketing-Aktion in dem Post - und das nicht ohne dem Handelspartner gleichfalls noch eine verbale Ohrfeige mitzugeben: "Liebe, ja, wir finden die AFD auch scheiße. Aber Aufklärung ist wichtiger als peinliches Social Signaling, wie ihr es hier versucht... Deswegen haben wir mit unserem Parteiprogramm-Rätsel auch bewusst alle sechs großen Parteien des Deutschen Bundestags dargestellt, um jedem die Chance zu bieten, zu erkennen, wofür die Parteien stehen. Aber das wusstet ihr ja… Ein Schelm, wer bei eurer Aktion an Populismus denkt! Wir hoffen, dass euer unüberlegter Angriff jetzt wenigstens dazu führt, dass möglichst viele Leute sich mit den Parteien auseinandersetzen und eine überlegte Wahl treffen."Bei den Nutzern in den sozialen Netzwerken sind die Reaktionen - bei dem politisch brisanten Thema wenig überraschend - derweil gespalten (siehe oben). Vor allem gegen den Lebensmitteleinzelhändler hagelt es Kritik und Anfeindungen, während einige Politiker der AfD versuchen, die True-Fruits-Aktion für eigene Zwecke zu nutzen . Aber: Beide Marken bekommen für ihre jeweils klare Positionierung in der Angelegenheit auch viel Lob von den Nutzern. Wenigstens eine Gemeinsamkeit in der Flaschendebatte, die uns womöglich noch ein paar Tage beschäftigen wird. tt