Der Kosmetikspezialist Sephoroa und die Fashionplattform Zalando gehen eine strategische Partnerschaft ein.

von Bettina Sonnenschein

Zalando macht weiter Ernst in Sachen "Plattform der ersten Wahl": Ab dem 4. Quartal 2021 startet der Online-Fashionhändler eine strategische Partnerschaft mit Sephora. Gemeinsam wollen die beiden ein "Prestige-Beauty"-Angebot für die Zalando-Kundschaft schaffen. Gestartet wird zunächst in Deutschland, ab 2022 soll die Kooperation auf weitere Märkte in Europa ausgedehnt werden, in denen Zalando aktiv ist.