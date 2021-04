Was Clubhouse (noch) nicht kann und andere Player besser machen

Stereo, Twitter Spaces & Co

© IMAGO / ZUMA Wire Der Thron von Clubhouse als Nummer eins der Social-Audio-Apps wackelt

Irgendwie genauso - nur besser. Dieses Motto scheint alle Konkurrenz-Apps zu einen, die seit dem großen Hype um Clubhouse ins Rampenlicht getreten sind. Zahlreiche Kritikpunkte an der Live-Audio-App haben ihnen dabei die Bühne für ihre eigenen Konzepte bereitet, doch Vieles befindet sich noch in der Entstehung. Was genau Stereo, Twitter Spaces und weitere Akteure im Markt zu bieten haben und wie Marketing-Profis den aktuellen Stellenwert sowie die künftige Relevanz von Clubhouse beurteilen, zeigt diese Zwischenbilanz.