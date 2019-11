Brutto-Einstiegsgehälter nach Branchen

Branche Bruttogehalt in € Fahrzeugbau/-zulieferer 51.410 Chemie / Erdölindustrie 50.227 Pharmaindustrie 50.175 Luft- und Raumfahrt 49.393 Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik 48.936 Medizintechnik 48.928 Maschinen- und Anlagenbau 48.735 Metallindustrie 48.353 Versicherungswesen 48.218 Banken 47.536 Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Recht 46.985 Energie- und Wasserversorgung und Entsorgung 46.280 Finanzdienstleister 45.511 IT und Internet 45.458 Telekommunikation 44.813 Wissenschaft und Forschung 44.745 Baugewerbe und -industrie 44.371 Immobilien 44.311 Transport und Logistik 43.675 Konsum- und Gebrauchsgüter 43.413 Sonstige Branchen 42.185 Groß- und Einzelhandel 41.766 Nahrungs- und Genussmittel 41.399 Personaldienstleistungen 41.390 Gesundheit und soziale Dienste 40.605 Öffentlicher Dienst und Verbände 40.562 Medien (Film, Funk, TV, Verlage) 39.499 Bildung und Training 38.686 Agentur, Werbung, Marketing und PR 36.181 Freizeit, Touristik, Kultur und Sport 35.339

Quelle: Stepstone

Bruttoeinstiegsgehälter von Master-Studenten nach Berufsgruppen

Quelle: Stepstone

Für seinen Gehaltsreport hat Stepstone Daten von rund 11.000 Berufseinsteigern mit akademischer Ausbildung ausgewertet. Das Ergebnis ist für die Kommunikationsindustrie ernüchternd - vor allem für die Werbebranche. Grund: Mit einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt von gerade einmal 36.200 Euro brutto zahlen Unternehmen aus dem Wirtschaftszweig "Agentur, Werbung & PR" Absolventen mit am wenigsten - und landen im Top-30-Ranking von Stepstone auf dem vorletzten Platz. Nur in der Touristik verdienen Berufseinsteiger mit durchschnittlich 35.339 Euro noch weniger.Nicht viel besser sieht es in der Medienbranche aus. Auch wer nach seinem Studium bei einem Verlag, einem TV-Sender, einer Filmproduktion oder einem Radiosender anheuert, bleibt beim Bruttojahresgehalt unter der symbolisch wichtigen Marke von 40.000 Euro - etwaige Boni, Provisionen und Prämien sind hier bereits mit eingerechnet. Damit landet die Medienbranche im Stepstone-Ranking weit abgeschlagen auf Rang 27.Deutlich spendabler ist die Automobilindustrie. Mit einem Jahresgehalt von im Schnitt 51.400 Euro landen Autobauer und Zulieferer in der Rangliste auf dem ersten Platz. Damit gibt es zwischen den verschiedenen Branchen eine Gehaltsdifferenz von bis zu 16.000 Euro. Auch wer einen Job in der Chemie- oder der Erdölverarbeitenden Industrie ergattert, darf sich angesichts eines Salärs in Höhe von 50.227 Euro nicht beschweren. Dasselbe gilt für Berufseinsteiger in der Pharmaindustrie, die im Schnitt 50.175 Euro mit nachhause nehmen.Untermauert werden die vergleichsweise schlechten Verdienstmöglichkeiten in der Kommunikationsbranche durch das Stepstone-Gehaltsranking nach Berufsgruppen. Während etwa Juristen mit einem Masterabschluss im Jahr durchschnittlich 52.327 Euro brutto verdienen, müssen sich Marketer mit 42.669 Euro zufrieden geben. Damit liegen Marketer nach dem Berufseinstig beim Gehalt nur knapp vor der Berufsgruppe "Administration und Sekretariat" mit 41.805 Euro. Das durchschnittliche Gehalt von Berufseinsteigern mit akademischem Abschluss liegt in Deutschland bei 44.840 Euro brutto. Masterabsolventen verdienen im Schnitt 13 Prozent mehr als ihre Kollegen mit Bachelorabschluss.Anzeichen dafür, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt entspannt, sieht man bei Stepstone nicht. Ganz im Gegenteil. "Die Nachfrage nach hochqualifizierten jungen Fachkräften steigt in Deutschland seit Jahren. Diese Entwicklung wird sich auch künftig fortsetzen, denn die demografischen Herausforderungen erreichen den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren erst mit voller Kraft", sagt André Schaefer, Gehaltsexperte bei Stepstone. In der Wirtschaft bestehe zudem aufgrund von Digitalisierung und Automatisierung weiterhin ein hoher Bedarf an Mitarbeitern mit komplexen und analytischen Fähigkeiten. "Diese Faktoren sorgen für weiterhin hohe Gehälter bei Berufseinsteigern mit Hochschulabschluss", so Schaefer weiter. mas