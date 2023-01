In seiner neuen Position soll er die Position von Citroën in Deutschland stärken und die begonnene Transformation zur E-Marke weiter vorantreiben. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Lars Bialkowski, den neuen Deutschlandchef von Stellantis. Dingers Vorgänger Wolfram Knobling wird im Stellantis-Konzern indessen eine neue Aufgabe übernehmen. Welche das sein wird, wird derzeit von dem französischen Autohersteller noch nicht kommuniziert.