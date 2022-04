Luigi Saia ist seit 2018 Brand Country Manager für Fiat Professional und koordiniert derzeit auch markenübergreifend das LCV-Geschäft von Stellantis in Deutschland. Der heute 42-Jährige arbeitet seit 2005 für den Konzern. Seine Karriere hatte er bei der FCA Group bei Lancia als Produktmanager gestartet. Anschließend hatte der Betriebswirt verschiedene Führungspositionen für die unterschiedlichen Marken der Gruppe in der deutschen Vertriebsorganisation inne.

© Stellantis

Niccolò Biagioli ist seit Monatsbeginn Brand Country Director bei Alfa Romeo

© Stellantis

Pascal Martens ist neuer Director LCV und führt das markenübergreifende Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen bei Stellantis Deutschland

Niccolò Biagioli verantwortet seit Dezember 2019 als Brand Country Manager das Geschäft der Marken Alfa Romeo und Jeep in Deutschland. Der 47-Jährige arbeitet seit 2004 für den ehemaligen FCA-Konzern auf verschiedenen Managementpositionen in Vertrieb, Marketing und Supply Chain. Zuvor hate er für Iveco gearbeitet.Pascal Martens verantwortet seit November 2019 als Director LCV das globale Geschäft der Marken Opel und Vauxhall mit leichten Nutzfahrzeugen. Der heute 51-Jährige begann seine Karriere 1994 bei General Motors in Portugal. Seitdem hatte er auf verschiedenen Positionen in dem Konzern gearbeitet. 2017 wechselte er dann im Zuge des Verkaufs von Opel zur damaligen PSA Group. Seit gut einem Jahr bilden PSA und FCA gemeinsam Stellantis . mir