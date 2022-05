© Stellantis

... als CEO bei Opel übernimmt ab 1. Juni Florian Huettl.

Nach nur acht Monaten im Amt des CEO und einer Astra-Einführung verlässtbereits wieder den Rüsselsheimer Autobauer und wird operativer Europachef bei Stellantis. Er bekommt damit deutlich mehr Macht, um den Vertrieb, aber auch den Umstieg auf die E-Mobilität beim viertgrößten Autobauer weiter voranzutreiben. Er übernimmt die Aufgaben von Maxime Picat, der zum Einkaufschef und Leiter der Lieferketten im Gesamtkonzern wird. Diese Position hatte bislang Michelle Wen inne, die den Konzern verlässt.Bei Opel hingegen nimmt zum 1. Juniauf dem CEO-Sessel Platz. Der aktuelle Opel-Vertriebs- und Marketingchef für die Region erweitertes Europa arbeitet erst seit März 2021 für den Konzern und ist seit Januar Opel-CMO. Der Manager hatte wie Hochgeschutz zuvor für Renault auf verschiedenen Positionen und in verschiedenen Märkten gearbeitet. Seine Hauptaufgabe wird sein, die einzige deutsche Marke im Stellantis-Reich weiter in das E-Zeitalter zu transformieren. Wer seine Position als Opel-CMO einnimmt, ist derzeit noch nicht bekannt., derzeit für den britischen Markt zuständig, wird auf globaler Ebene die Position Senior Vice President of Circular Economy einnehmen und berichtet zukünftig an Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer von Stellantis. Sie wird dem Bereich Kreislaufwirtschaft neue Impulse geben, der eine der Hauptsäulen des Strategieplans „Dare Forward 2030“ ist. Ihre Aufgaben übernimmt, derzeit verantwortlich für die Marke Vauxhall in Großbritannien.