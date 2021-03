© Stellantis Amaury de Bourmont wird neuer Deutschland-Chef von Stellantis

Aufstieg für Amaury de Bourmont. Der 55-Jährige wird neuer Deutschland-Chef von Stellantis. Der Manager führt bereits den Vertrieb der Marken Opel, Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland. Zusätzlich übernimmt er nun noch den Vorstandsvorsitz der FCA Germany AG mit den Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep. Er folgt in dieser Funktion auf Maria Grazia Davino. Sie wechselt als Head of Sales & Marketing in die europäische Organisation von Stellantis. Beide berichten in ihren neuen Funktionen an Maxime Picat, Enlarged Europe Chief Operating Officer von Stellantis.