© Stellantis Alfa Romeo hat die erste weltweite Markenkampagne gestartet

Am Wochenende hat Alfa Romeo seine erste globale Kampagne in den USA anlaufen lassen. Die Premiere fand anlässlich des Formel-1-Rennes im texanischen Austin statt. "Near-Life Experience" soll aber nicht wie bei anderen Herstellern die E-Mobilität feiern, sondern das einzigartige Fahrgefühl in einem Alfa Romeo. Die Kreation kommt von The Richards Group.