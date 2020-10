© Messe Frankfurt / Jacquemin Die Frankfurter Buchmesse findet nun doch komplett ohne Publikum statt

Die Frankfurter Buchmesse findet nun doch komplett ohne Publikum statt. "Angesichts steigender Infektionszahlen in Frankfurt am Main und bundesweit" haben die Verantwortlichen beschlossen, das Programm in der Frankfurter Festhalle "nur mit den beteiligten Moderator*innen und Autor*innen durchzuführen", wie die Buchmesse am Montag in Frankfurt berichtete.