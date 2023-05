MG RTL D / Boris Breuer

Bernd Reichart wird doch nicht DFL-Boss

Bis zuletzt war der ehemalige RTL-Chef Bernd Reichart der heißeste Kandidat für den ab Juli neu zu besetzenden DFL-Chefposten. Doch jetzt hat der 49-Jährige gegenüber der dpa erklärt, dass er für das Amt nicht zur Verfügung steht.

"Ich arbeite auf internationaler Ebene an der Nachhaltigkeit des europäischen Fußballs. Für die Aufgabe bei der DFL stehe ich nicht zur Verfügung", so Reichart am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.





Zuvor hatte HORIZONT berichtet, dass der aktuelle CEO des spanischen Sportmarketing-Unternehmens A22 aller Voraussicht nach der neue DFL-Chef werden solle. Demnach soll sich die DFL-Spitze um Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke auf Reichart als neuen CEO verständigt haben. Vor allem Watzke, in Personalunion auch Geschäftsführer bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund, soll Reichart favorisiert haben. Die DFL wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.



Nach dem schlagartigen Ende des Investorenprozesses sucht die DFL nach einer Top-Lösung für die Neubesetzung des Geschäftsführerpostens. Die nach der Trennung von Donata Hopfen im Dezember 2022 installierte Doppelspitze mit Axel Hellmann und Oliver Leki hört wie geplant zum 30. Juni auf. "Für uns ist klar, dass wir im Juli einen neuen CEO präsentieren werden", hatte Aufsichtsratschef Watzke nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch in Frankfurt am Main verkündet.

