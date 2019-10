In der Debatte um mehr Privatsphäre in der Onlinewerbung fährt Google eine klare Pro-Cookie-Linie. Allerdings will der Suchmaschinenriese den Eindruck vermeiden, er suche nicht gleichzeitig auch nach Alternativen. Auf der Dmexco präsentierte daher Emily Henderson, Head of Media EMEA, die aktuellen Fortschritte im Contextual Targeting, das Google schon seit vielen Jahren für sein Display-Netzwerk im Angebot hat. Anzeigen werden dabei nicht auf die Nutzerprofile von Website-Besuchern ausgesteuert, sondern auf Keywords und Themen, die den Inhalt der Seite prägen. Cookies braucht man dazu nicht. Die Disziplin führte lange Zeit ein Schattendasein, sie war alles andere als granular – wozu auch? Man konnte ja nach Belieben Cookies setzen.





Weil sich das in Zukunft ändern könnte, bessert Google jetzt nach. Henderson stellte in Köln ein Modellprojekt auf der britischen Website des Guardian vor. Im Umfeld von Kochrezepten lief eine hauseigene Kampagne für den Smartspeaker Google Home Mini. Google trainierte ein KI-basiertes System darauf, die Rezepte besser zu verstehen: Geht es um süße oder pikante Gerichte? Um Mittag- oder Abendessen? Braucht man lange für die Zubereitung? Basierend auf diesen Informationen wurden individuelle, dynamische Anzeigen für den Google Home Mini erstellt. Sollte zum Beispiel ein Rezept zu viel Zeit erfordern, so eine der Werbebotschaften, kann man über den Speaker auch einen Takeaway-Lieferdienst bestellen. "Wir haben uns die Frage gestellt: Können wir Anzeigen ausspielen, die sich personalisiert anfühlen, aber keinerlei persönliche Daten verwenden?", erklärte Henderson zum Hintergrund des Projekts, das erst am Anfang steht. Aus den Inhalten einer Website sollen noch viel mehr Anhaltspunkte für die dort passende Werbung gewonnen werden.





Mehr zum Thema Tracking Naht das Ende der Cookies? Wie aus dem Programm der diesjährigen Dmexco hervorgeht, wird dort viel von Privatsphäre die Rede sein. Tenor: Natürlich wollen wir möglichst viel über Kunden und Nutzer wissen, aber gleichzeitig muss immer für "Privacy" gesorgt sein – ein Spagat, von dem man noch nicht weiß, ob er gelingt. Auch die deutschen Vermarkter beschäftigen sich zurzeit intensiv mit Cookie-Alternativen, sie müssen das tun. Die neue Version des Mozilla-Browsers Firefox blockiert das Tracking per Standardeinstellung, was den Schwund von Third-Party-Cookies noch einmal extrem beschleunigt (HORIZONT 40/2019). Zudem könnte die geplante E-Privacy-Verordnung den Cookie-Einsatz drastisch einschränken. Als Ersatz wird sich nach aktueller Einschätzung der Experten nicht eine einzige Alternative durchsetzen, sondern ein Mix aus Log-in-Allianzen, verstärkter Nutzung von First-Party-Daten und einer Rückbesinnung auf die Umfelder, sprich Contextual Targeting.



G+J EMS etwa hat bereits im vergangenen Jahr angefangen, "sehr stark in sogenannte ,cookie-less‘-Werbeprodukte zu investieren", erklärt Arne Steinmetz, Executive Director Digital. "Wir analysieren dabei den Inhalt eines Artikels, seine thematische Ausrichtung, Keywords von Kunden, Black- beziehungsweise White-Lists sowie seine Tonalität und platzieren oder individualisieren entsprechende Werbemittel." Diese Ausrichtung habe sich angesichts der starken Nachfrage als sehr vorausschauend erwiesen.





Auch bei Burda Forward lässt sich Werbung nach ganz bestimmten Begriffen auf einer Website buchen. Dazu wurde ein

Kontext

-Targeting nach der Nomenklatur des Interactive Advertising Bureau (IAB) eingeführt – damit sind die Keywords auch bei anderen Vermarktern verwendbar, was übergreifende Kampagnen ermöglicht. Das Targeting sei nun "deutlich granularer als frühere Systeme", betont Martin Lütgenau, Chief Marketing Officer bei Burda Forward. "Während man klassisch beispielsweise unter ,Finanzen‘ nur noch auf ,Altersvorsorge‘ abstellen konnte, kommt man heute bis in die dritte oder vierte Ebene."





Auch bei Burda Forward spürt man wachsendes Interesse auf Kundenseite – vielleicht auch Folge der aktuellen Kritik an der Leistungsfähigkeit des Targetings auf Nutzerprofile, wie sie zuletzt OWM-Vorstand Uwe Storch geäußert hat (HORIZONT 34/2019). "Der Anteil des Inventars, das nach

kontext

uellen Kriterien vermarktet wird, steigt", sagt Lütgenau. Noch werde dieses Inventar ausschließlich über klassische IO-Buchungen verkauft, nicht über Programmatic. "Angesichts des rasanten Cookie-Schwunds wird es aber allerhöchste Zeit, das

kontext

uelle Targeting auch programmatisch verfügbar zu machen", fordert Lütgenau. "Hier sind insbesondere die Demand-Seite und SSP-Anbieter gefragt."

„Das Interesse an Contextual Targeting dürfte nun aufgrund der Cookie-Problematik auch für Video und Display größer werden.“ Dominik Frings, Plan.Net Media Teilen

© Serviceplan Dominik Frings

Auch bei den Mediaagenturen sieht man durchaus Potenzial für Contextual Targeting. "Bislang ist es im Markt nicht in größerem Umfang angenommen worden, von Native Advertising abgesehen", resümiert Dominik Frings, Geschäftsführer Plan.Net Media. "Aber das Interesse dürfte nun aufgrund der Cookie-Problematik auch für Video und Display größer werden." Contextual Targeting biete sich vor allem an, "wenn man Produkte bewerben will, die sich über ein konkretes Thema definieren lassen", so Frings. Allerdings habe die Systematik klare Grenzen: "Insbesondere lassen sich für eine Vielzahl von Produkten und Services nur schwer relevante Reichweiten aufbauen."





Einig sind sich die Experten: Dem Beispiel von Google folgend, kann man Website-Inhalte noch genauer analysieren als bislang und daraus Anforderungen an die passgenaue Werbung ableiten. Diese Chance ruft spezialisierte Unternehmen auf den Plan, die mithilfe von künstlicher Intelligenz hier Fortschritte erzielen wollen. Define Media in Karlsruhe etwa sorgt mit seiner Momentum-Technologie dafür, dass Werbemittel möglichst genau an die Inhalte redaktioneller Zielseiten angepasst werden – eine Rechenaufgabe, in die mehr als 2000 Einzelvariablen pro Bild und Hunderte von Textinformationen einfließen. Die Lösung wird für alle Kampagnen im Conative-Netzwerk von Define Media eingesetzt, zu dem Premium-Websites von Verlagen und TV-Sendern gehören.



D

as Berliner Start-up Relemind analysiert über KI den

Kontext

einer Kampagne und identifiziert relevante Umfelder. Werbung für Kaffee beispielsweise wird dann auch in Umfeldern wie "Müdigkeit" oder "Rom" ausgespielt. Im Einsatz ist das sogenannte Smart Relevance Advertising unter anderem beim Schweizer Vermarkter Goldbach. Die Entscheidung für Relemind sei gefallen, "weil vor allem der Machine-Learning-gestützte Ansatz überzeugt hat, der nicht allein auf Keywords abzielt, sondern gerade auch

kontext

uelle Zusammenhänge herstellt und auch bewertet, ob das Umfeld positiv, negativ oder neutral in genau diesem

Kontext

zu sehen ist", erklärt Annette Dielmann, Director Research & Development Goldbach Digital Services. Der Werbemarkt nehme es gut an: "Gerade bei Produkten, wo das inhaltliche Umfeld noch mal zusätzlich das Interesse am Thema verstärkt, sehen wir, dass die Performance im Vergleich zum ,klassischen‘ User-Targeting überdurchschnittlich ist", so Dielmann.





Die allermeisten Contextual-Targeting-Systeme basieren auf einem möglichst genauen Matching von Website-Inhalten und Werbemitteln – durch den Cookie-Verzicht fließen dabei keine Informationen über die Person ein, die sich das Ganze ansieht. Aber kann man wirklich keine Rückschlüsse auf den Nutzer ziehen? Natürlich lassen sich Zielgruppendaten aus der Markt- und Mediaforschung verwenden, wie sie auch die klassischen Medien in der Vermarktung ihrer Umfelder anbieten. Aus dem einzelnen Klick auf eine Website lässt sich jedoch im individuellen Fall nur vage vermuten, wer dahinter steckt – Cookie-basierte Profile sagen deutlich mehr aus.





Dennoch wird auch der

Kontext

zu Rate gezogen, wenn es um die nutzerbasierte Aussteuerung programmatischer Kampagnen geht – etwa beim DMP-Anbieter The Adex, der zur Münchner Adtech-Gruppe Virtual Minds gehört: "Für den Fall, dass Userprofile nicht über Cookies erkennbar sind und wir auch nicht mit anderen Identifiern arbeiten können, haben wir DMP-seitig ein

kontext

„Kontextbasiertes Targeting ist eine Fallback-Option, aber besser als gar nichts. “ Dino Bongertz, The Adex Teilen basiertes Targeting entwickelt", erklärt CEO Dino Bongartz. "Das System schließt für jede Impression auf Basis von Faktoren wie Website-Inhalten, Standort, Uhrzeit, benutztem Endgerät und vielen weiteren auf eine bestimmte Zielgruppenzugehörigkeit. Wer zum Beispiel tagsüber unterwegs ein MacBook auf einer Sportseite verwendet, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Mann."

Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer zum Beispiel männlich ist, in einem Bereich von mindestens 75 bis 85 Prozent oder höher liegt, werde das Merkmal normalerweise von Kunden fürs Targeting eingesetzt, so Bongartz. "Das Verfahren gab es in den Jahren 2001 bis 2005 schon einmal, es wurde dann aber zugunsten des Cookie-basierten Profil-Targeting wieder aufgegeben, da es deutlich ungenauer als ein Profil ist, das man über Wochen aufbaut", berichtet Bongartz. Nun sucht die Virtual-Minds-Gruppe aber verstärkt nach Cookie-Alternativen. Gemeinsam mit dem Mehrheitsgesellschafter Pro Sieben Sat 1 wurde auf Basis der "Cookie-less"-Technologie ein Wasserfall-Modell entwickelt: "Dabei werden die Impressions in absteigender Reihenfolge von den besseren – zum Beispiel eingeloggte Nutzer mit Consent – bis zu weniger interessanten Targeting-Möglichkeiten in Realtime analysiert", illustriert Bongartz. "Am Ende steht als letzte Option das probabilistische

Kontext

-Targeting." Letzteres sei ganz klar eine "Fallback-Option", aber eben "besser als gar nichts".