Methodik Der European Football Benchmark ist Ergebnis der Zusammenarbeit von Statista und Sportfive. Die Umfrage wurde Online in den jeweiligen Landessprachen statt. Befragt wurden die Regionen China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und USA. Insgesamt wurden 18.701 Menschen im Alter zwischen 16 und 64 Jahren befragt.

Die beliebtesten deutschen Fußballvereine 2021

Platz Verein Liebe ich Mag ich Total 1 Borussia Dortmund 20 33 53 2 FC Bayern München 29 21 50 3 Borussia Mönchengladbach 6 31 37 4 Eintracht Frankfurt 8 27 35 5 FC St. Pauli 6 27 33 6 SC Freiburg 6 26 32 7 FC Köln 8 22 30 8 RB Leipzig 7 22 29 9 Union Berlin 5 24 29 10 SV Werder Bremen 6 21 27 11 FC Schalke 04 7 18 25 12 Holstein Kiel 4 21 25 13 Bayer 04 Leverkusen 4 20 24 14 Hamburger SV 6 18 24 15 FC Augsburg 4 19 23 16 VfB Stuttgart 6 16 22 17 Arminia Bielefeld 4 15 19 18 FSV Mainz 05 3 16 19 19 VfL Bochum 3 16 19 20 Hertha BSC 4 14 18 21 TSG 1899 Hoffenheim 3 15 18 22 VfL Wolfsburg 3 13 16 23 Greuther Fürth 3 12 15

Quelle: Statista/Sportfive

Die unbeliebtesten deutschen Fußballvereine 2021

Platz Verein Hasse ich Mag ich nicht Total 1 FC Bayern München 13 19 32 2 FC Schalke 04 7 22 29 3 RB Leipzig 9 17 26 4 Hamburger SV 4 21 25 5 Hertha BSC 4 20 24 6 TSG 1899 Hoffenheim 4 17 21 7 VfL Wolfsburg 4 17 21 8 Borussia Dortmund 5 13 18 9 Bayer 04 Leverkusen 2 16 18 10 Greuther Fürth 3 15 18 11 FC St. Pauli 4 13 17 12 FC Köln 3 13 16 13 SV Werder Bremen 3 13 16 14 FC Augsburg 2 14 16 15 FSV Mainz 05 3 13 16 16 Eintracht Frankfurt 2 12 14 17 Union Berlin 3 11 14 18 VfB Stuttgart 2 12 14 19 VfL Bochum 2 12 14 20 Holstein Kiel 2 11 13 21 Arminia Bielefeld 1 11 12 22 Borussia Mönchengladbach 2 9 11 23 SC Freiburg 2 9 11

Quelle: Statista/Sportfive

Für seinen "European Footbal Benchmark" haben Statista und Vermarkter Sportfive mehr als 2600 Fußballfans nach den beliebtesten und unbeliebtesten Bundesligavereinen befragt. Das Ergebnis: Mit einem positiven Bewertung von 53 Prozentpunkten ist Borussia Dortmund laut der Umfrage der sympathischste Verein Deutschlands, der FC Bayern München folgt mit 50 Prozent auf Platz zwei. Dritter ist Borussia Mönchengladbach (37 Prozent), Rang vier belegt Eintracht Frankfurt (35 Prozent).Allerdings polarisieren die Bayern bei den Fans auch am meisten: So ist der Rekordmeister gleichzeitig der am meisten geliebte (29 Prozent) und der am meisten gehasste (13 Prozent) Verein der Bundesliga. Ingsesamt geben 32 Prozent der Befragten den Bayern eine negative Bewertung, auf Platz zwei folgt Bundesligaabsteiger und Traditionsverein Schalke 04 mit 29 Prozent. Erst dahinter rangiert RB Leipzig mit 26 Prozent auf Platz drei, Vierter ist der Hamburger SV (25 Prozent).Doch was macht die Vereine bei den Fans eigentlich beliebt? Auch das haben Statista und Sportfive in ihrer Studie abgefragt. Den meisten Anhängern ist vor allem wichtig, dass die Fußball-Unterhaltung nicht auf Kosten von Integrität und Professionalität geht. Auf die Frage nach den drei wichtigsten Image-Attributen eines Vereins antworten die meisten Fans, dass ein Klub in erster Linie spannenden, aufregenden Fußball bieten muss. Sie wollen aber auch, dass der Verein vertrauenswürdig ist und gut geführt wird.Wenn es um die Sponsorenlandschaft in der Bundesliga geht, sehen die deutschen Fans laut "European Football Benchmark" immer noch Auto- und Getränkemarken am liebsten. Besorgt zeigen sich die Befragten über die steigende Anzahl der Wettanbieter. So geben 23 Prozent der befragten Deutschen an, dass es bereits jetzt zu viele Wettanbieter unter den Sponsoren gibt.E-Sports stehen die Fußballfans hingegen offen gegenüber. In Deutschland interessiert sich inzwischen fast die Hälfte (46 Prozent) der Befragten für das professionelle Gaming. In China (88 Prozent) und den USA (78 Prozent) ist das Interesse sogar noch deutlich höher. Darüber hinaus gehört für fast ein Drittel aller befragten Fans zu einem modernen Fußballverein mittlerweile auch ein E-Sports-Team. Keine Frage: Das Sponsoringumfeld E-Sports wird in Zukunft weiter wachsen. tt