Wirtschaftlich gesehen könnte man natürlich quersubventionieren", sagte der Professor für Sportökonomik an der Universität Jena dem SZ-Jugendmagazin jetzt . "Da müssen Sportverbände entscheiden, ob ihnen die Gleichstellung von Mann und Frau wichtiger ist als ökonomische Fakten. Verbänden steht es aber frei, Männer und Frauen gleich zu bezahlen."



Einige Sponsoren haben die Problematik allerdings erkannt - und versuchen gegenzusteuern. Beispiel Adidas: Einige Sponsoren haben die Problematik allerdings erkannt - und versuchen gegenzusteuern. Beispiel Adidas:

Sportsponsoring: In diese Sportarten fließt das Geld

Sportart Erlöse in Mrd. US-Dollar Fußball 12,84 Rennsport 2,50 Basketball 2,48 Olympische Sportarten 2,41 American Football 2,13 Golf 1,48 Baseball 1,47 Sonstige 1,35 Rugby 1,23 Eishockey 0,97 Tennis 0,93 Radsport 0,38 Cricket 0,33 Segeln 0,28 Boxen 0,11

Quelle: Statista