© Mondelez Szene aus dem Milka-Spot: Harmonie dank Haselnusscreme

Seit Mitte April bietet Mondelez hierzulande eine Haselnuss-Creme von Milka an, mit der der FMCG-Riese dem absoluten Platzhirschen in diesem Segment das Wasser abgraben will. Nun startet die Kampagne für den neuen Brotaufstrich - und wie das Produkt selbst erinnert auch die Werbung dafür an den großen Rivalen.