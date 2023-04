Auch der Möbelriese Ikea hat sich einen eigenen TikTok-Kanal angelegt

Mehr als eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer tummeln sich monatlich auf TikTok. Viele Marken nutzen die Kurzvideoplattform bereits als Marketingkanal, um die GenZ zu erreichen. Ikea zieht nun nach - und hat Einiges vor.

Social-Media-Präsenz erweitert und laut eigener Aussage insbesondere mit der jüngeren Zielgruppe in Kontakt treten will. Der erst am Montag gestartete Account kann innerhalb eines Tages schon eine relativ beachtliche Anhängerschaft von mehr als 58.000 Followern verzeichnen.

Einrichtung, das tägliche Leben und Beziehungen, Lifestyle und sogar Gaming drehen soll, wie Ikea ankündigt.



Und vor allem Humor soll dabei nicht zu kurz kommen. " Wer Ikea kennt, weiß, dass es unsere Art ist, mit einem Augenzwinkern zu kommunizieren und uns selbst nie zu ernst zu nehmen. Das möchten wir auf TikTok fortsetzen und so eine emotionale Verbindung zu einer jüngeren Zielgruppe aufbauen, mit ihr in Kontakt kommen und in den kreativen Austausch treten", erklärt Natanja Marija Grün, Content Specialist bei Ikea, die Intention dahinter. Auf TikTok wolle man das durch lustigen, unterhaltsamen und kurzweiligen Video-Content zum Ausdruck bringen, so die Content-Expertin weiter.

Hochgeladen wurden auf dem Kanal zwar noch keine Kurzvideos - geplant hat der schwedische Möbelriese auf TikTok jedoch so einiges, wie aus einer Mitteilung hervorgeht: Folgen sollen künftig jede Menge Content, der sich um die Themen