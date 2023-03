Neuer Sender

DAZN startet den ersten Sender ausschließlich für Frauensport

DAZN will Frauensport mehr Sichtbarkeit geben: Mit DAZN Rise startet der Streamingdienst den ersten Sport-Sender, der sich ganz und gar auf Frauensportarten konzentriert - und das nicht nur auf Fußball. Los geht es am 16. März in Deutschland und …