Getty Images

Die letzte Ecke klebt: Der DFB hat zum Kick-Off für eine OoH-Kampagne zur Frauen-Fußball-WM geladen.

Am 20. Juli beginnt die Fifa Frauen-Weltmeisterschaft – genau einen Monat zuvor startet der DFB nun eine WM-Kampagne. Im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung in Frankfurt am Main präsentierte der Verband ein erstes Out-of-Home-Motiv. Mit von der Partie: die Agentur Deloitte Digital und Außenwerbe- und Dialogspezialist Ströer.

Vertreter aller drei haben sich in der Nähe des DFB Campus vor einer Plakatfläche zusammengefunden, um das erste Plakat medienwirksam gemeinsam aufzuhängen - und, um ihre Projektpartnerschaft für diese Kampagne der Öffentlichkeit zu präsentieren. DFB, Deloitte Digital, das die Kampagne auch entwickelt hat, und Ströer eint an diesem Tag zunächst der Wille, dem Frauenfußball und insbesondere dem Nationalteam Sichtbarkeit vor dem Turnier zu verleihen. "Wir, die" lautet der Claim neben dem Motiv, das schlicht vier Nationalspielerinnen abbildet. Die Mechanik verweist dabei auf die "Fußball, die"-Onlinekampagne aus dem Jahr 2021 und soll erneut die weibliche Perspektive in den Vordergrund stellen. DFB Außenwerber Ströer hat für die Projektpartnerschaft rund um die WM 600 Werbeflächen in ganz Deutschland kostenfrei zur Verfügung gestellt. Analoge und digitale Werbeträger halten sich dabei in etwa die Waage. Es sei bereits angedacht, so Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland, dass sich der Außenwerber auch mit eigenem, redaktionellem Content weiter am Thema Attraktivität und Sichtbarkeit für Frauenfußball beteiligen werde. "Ströer ist mit dem Umfang der zur Verfügung gestellten Flächen wirklich ein Enabler", lobt Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb und Event von der DFB-Vermarktunsunit DFB GmbH.

HORIZONT Virginie Briand (Deloitte Digital), Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen, Nationalspielerin Sophia Kleinherne, Ströer-CEO Alexander Stotz und Holger Blask (DFB) vor der WM-Kampagne.

Dass es daneben auch um kommerziellen Erfolg geht, betont Virginie Briand, Partner Deloitte Digital. Schon vor einigen Monaten hat das Unternehmen seine Arbeit als Kreativagentur und Strategiepartner für die Produktwelt Frauen des DFB aufgenommen. Im Pitch um den Etat, der bereits Ende vergangenen Jahres stattgefunden hatte, überzeugte Deloitte Digital mit einem Vorschlag, der die Aufgaben von beidem verbindet und hat damit einerseits die Arbeit übernommen, die zuvor die Agentur Strichpunkt ausgeübt hatte. Andererseits bietet sie eben noch Dienste darüber hinaus.

„Deloitte hat damals inhaltlich überzeugt“, erinnert sich Holger Merk, Senior Head of Brand & Marketing Services bei der DFB GmbH. „Entscheidend dabei war, dass die Agentur erkannt hat, dass für uns nicht nur die B-to-C-, sondern insbesondere die B-to-B-Ansprache wichtig ist.“ Als Wirtschaftsnetzwerk bringe das Unternehmen genau die Kontakte mit, die für den Ausbau der Reichweite gut sein könnten.



Managerin Briand beantwortet die Frage nach der Sportexpertise der Agentur dabei gleich ungefragt: Die habe man schon lange und man sei auch schon über einen längeren Zeitraum hinweg Partner des DFB. Deloitte Digital verfüge über einen „starken Footprint im Sport, der nur nicht ganz so bekannt“ sei.

Doch dieser Footprint soll nur eine Säule bilden. Auf der anderen steht die Fähigkeit von Deloitte, die gesellschaftspolitische Dimension des Themas in die Welt zu tragen. „Wir haben die Kraft, um den Business-Case ‚Frauenfußball‘ nach vorne zu bringen“, sagt Briand. „Weil wir die Schnittmenge aus Kreativität, Strategie und Kommunikation nutzen können.“ DFB



Erste Versuche dafür hat man bereits unternommen. Und die Reaktionen der eigenen Kunden darauf sei bislang mehr als positiv, erzählt Briand. „Viele unserer Kontakte reagieren mehr als aufgeschlossen für das Thema.“ Auftritte wie bei den OMR, CMO-Roundtables oder Diskussionsrunden in Wirtschaft und Industrie sollen die Bühnen bilden, die die Agentur nutzen will.



Dass die Spielerinnen dabei durch ihre sportlichen Leistungen in den Vordergrund gestellt werden sollen und als Spitzenathletinnen auftreten, ist ein kommunikativer Fixpunkt. Die erweiterten Themen, die sich aus Frauenfußball ergeben oder die sich thematisch damit verknüpfen lassen – Gendergerechtigkeit, Inklusion, Diversität als Beispiele – will Deloitte auf anderen Plattformen spielen.