© Samsung Koch & Markenbotschafter Tim Raue

In den Medien ist Tim Raue gleich in einer Vielzahl von Kochshows präsent – in Kürze wieder mit "The Taste". Diese Präsenz schätzen auch Markenpartner wie Samsung. Auf der Ifa verrät Raue, was er an Samsungs Küchen für den privaten Haushalt schätzt und warum Deutschland immer noch ein Problem mit gutem Essen hat.