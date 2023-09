40 Jahre HORIZONT

Das sagt Werbe-Veteran Willi Schalk über heutige Agenturmanager

Ohne Willi Schalk würde es HORIZONT womöglich gar nicht geben. Als internationaler BBDO-Manager mit Sitz in New York stellte er die Verbindung zwischen Gründer Eduard Grosse, "Adage" und dem Deutschen Fachverlag her …