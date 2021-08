McDonald's: Spicy Chicken McNuggets feat. Rob’s Barbecue

In dieser Eigenschaft steuert der 34-Jährige den Dip für die Spicy Chicken McNuggets von McDonald's bei, die ab dem 2. September in die Filialen zurückkommen. Schulz' Premiere als Saucen-Macher trägt den Namen Heatwave Dip und kommt in Zusammenarbeit mit dem langjährigen McDonald's-Zulieferer Develey in die Restaurants. Das Unternehmen aus dem bayerischen Unterhaching ist auch Kooperationspartner für "Rob's Barbecue".Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer Werbekampagne - denn wenn man schon mit einem Star wie Schulz zusammenarbeitet, will man ihn auch zeigen. Zumal sich der gebürtige Osnabrücker, der auch schon für s.Oliver und Nivea geworben hat, für die Zusammenarbeit mit der Burger-Marke wohl nicht groß überzeugen lassen musste . Kernstück der Kampagne, die bis zum 17. Oktober läuft, sind mehrere Online Spots, die Robin Schulz in ungewohnter Rolle im McDrive zeigen (Produktion:; Regie:).Des Weiteren gehören zu dem vonentwickelten Auftritt Maßnahmen in der McDonald's-App, Digital- und Social-Media-Werbung sowie Hinweise auf die Kooperation im neuen nationalen Gutscheinheft der Fast-Food-Kette. ire