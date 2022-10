Lily Collins wird für Lancôme zur Lady in red

Star aus "Emily in Paris"

© Publicis Lancôme bringt in Zusammenarbeit mit dem japanischen Kultspielzeug Bearbrick eine neue Produktlinie auf den Markt.

Eine passendere Protagonistin hätte Lancôme für seine neue von Publicis Luxe kreierte Kampagne nicht wählen können: Denn in der Netflix-Serie "Emily in Paris" spielt Hauptdarstellerin Lily Collins eine waschechte Marketing-Expertin, die sich vor allem mit der Vermarktung von Luxus-Beauty-Produkten beschäftigt. In Kollaboration mit dem japanischen Hersteller der Sammlerfiguren Bearbrick hat die Kosmetikmarke des französischen Konzerns L'Oréal nun eine exklusive und limitierte Produktlinie gelauncht.