Der Feiertag zu Ehren des irischen Nationalhelden ist für Guinness der wohl größte Kommunikationsanlass im Jahr. Schließlich wird das Bier der Kultmarke am St. Patrick's Day auf der ganzen Welt so viel getrunken wie sonst an keinem anderen Tag. In den vergangenen zwei Jahren fielen sämtliche Feierlichkeiten und Paraden wegen der Corona-Pandemie allerdings aus. Doch Guinness warb trotzdem - und zeigte mit seinem berührenden Spot für mehr Menschlichkeit im März 2020, wie man in der Frühphase der Krise Werbung mit Haltung macht

Zwei Jahre später scheinen sich die dunkelsten Monate der Pandemie endlich dem Ende zuzuneigen und es darf hierzulande wohl bald wieder in größeren Runden gefeiert werden. In Großbritannien und Irland sind die Pubs dagegen schon länger wieder geöffnet - Anlass genug für Guinness und die Kreativagentur Quaker City Mercantile, sich für den in vier Wochen anstehenden St. Patrick's Day mit einem Werbespot warm zu singen.Der 60-Sekünder mit dem Titel "All Together Now" ist eine lebensbejahende Ode an die Geselligkeit, die - na klar - in einem Irish Pub spielt. Zu Beginn öffnet ein Mitarbeiter den Pub, ein Guinness-Fass wird geliefert, eine Kellnerin macht sich bereit für die Schicht und summt schon mal das Lied, das Sekunden später alle Gäste feierlich in dem Pub anstimmen: den Frankie-Valli-Hit "Can't Take My Eyes Off You". Der Rest ist pure Pub-Magie, die viele Menschen so lange vermisst haben.