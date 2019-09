Ziel des

Projekts "Public Value"

Welches Image hat die SRG in der Bevölkerung? Wie werden ihre Leistungen beurteilt? Welche Schlüsselbereiche machen den Service public aus? Antworten erhielt die SRG über Einzelgespräche und Workshops in allen Regionen sowie einer Umfrage bei einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung in der Schweiz samt Auslandschweizern. Diese Konsultation wurde mit der Unterstützung aller Unternehmenseinheiten (SRF, RTS, RSI, RTR und SWI) durchgeführt.Während der ersten Projektphase in der ersten Jahreshälfte 2019 haben mehr als 1500 Personen ihre Meinung geäussert und ihre Erwartungen formuliert. "Unser Anliegen war es, herauszufinden, wie der Beitrag, den die SRG für die Schweizer Gesellschaft leistet, wahrgenommen wird. Konkret hat uns ihr Beitrag zur direkten Demokratie, zur kulturellen Vielfalt, zum sozialen Zusammenhalt, zur Integration sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihr Beitrag an das mediale Ökosystem interessiert", erläutert Projektverantwortliche Irène Challand.