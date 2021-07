Peloton & Usain Bolt

Ganz egal, wo ihr gestartet seid oder was für Ziele ihr habt, ihr trainiert nie alleine", so das Motto des Spots. Peloton: Was zählt seid ihr

Der inzwischen 34-jähige Jamaikaner, der seine Karriere im Jahr 2017 beendete, hält immer noch die Weltbestzeiten über 100 Meter (9,58 Sekunden) und 200 Meter (19,19 Sekunden). Dabei war er stets auf sich selbst gestellt - nun jedoch setzt er auf die Motivationskraft der Peloton-Community, wie der 30-sekündige Spot mit Bolt zeigt.Auch im Pool der prominenten Peloton-Botschafter ist Bolt nicht allein. Er gesellt sich dort zu Sport-Ikonen wie der Sprinterin Allyson Felix, sechsfache Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympischen Spielen, oder Angelique Kerber, Wimbledon-Siegerin von 2018. Insgesamt hat Peloton Partnerschaften mit neun internationalen Top-Athleten, die auch als Trainigspartner für die Community parat stehen.Die gleiche Botschaft wie der Bolt-Spot, nur ohne prominente Beteiligung, transportiert ein weiterer 30-Sekünder. Darin ist zu sehen, wie normale Menschen das Peloton-Training in ihren Alltag integrieren - und dank der Community-Unterstützung dabei an ihre Grenzen gehen. "Beide Filme sind seit dem 23. Juli auf reichweitenstarken Sendern wie ARD, ZDF, RTL, Vox, Sat 1, Kabel 1 sowie im Umfeld der Olympischen Spiele auf Eurosport zu sehen. Darüber hinaus wird die Kampagne als Out-Of-Home am Kant-Dreieck Berlin sowie auf Social Media, Instagram, Facebook und Youtube gespielt. Für die Kreation zeichnetverantwortlich. ire