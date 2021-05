© DFL In dem Spot sieht man leere Stadien

Diese Bundesliga-Spielzeit war für alle Beteiligten nicht einfach - am meisten gelitten haben aber wahrscheinlich die Fans, die den größten Teil der Saison darauf verzichten mussten, ihre Clubs in den Stadien zu unterstützen. Dafür will die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Anhängern nun Dank und Respekt zollen - mit einer Kampagne, die am Wochenende auch im TV zu sehen sein wird. HORIZONT zeigt den Spot exklusiv vorab.