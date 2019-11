Bwin: Hassliebe

Der Film zeigt die typischen Emotionen beim Fußball, die vor allem von einem Wechsel aus Auf und Ab geprägt sind. Die Szenen, die auf die DFB-Partnerschaft einzahlen sollen, rufen allerdings durchweg positive Assoziationen hervor: So erinnert Bwin in dem Spot etwa an den deutschen WM-Sieg 1990 und verschiedene DFB-Pokalsieger.Die vonkreierte Hymne auf das Fan-Dasein wird mit markigen Worten unterfüttert: "Fassung, Stimme, Verstand, alles hast Du mir genommen, nur um mir alles zu geben. Du bist Fußball, und wer Dich liebt muss Einsatz zeigen", heißt es in dem Spot. Dieser soll neben der Partnerschaft mit dem DFB auch das Sponsoring von Bwin bei Borussia Dortmund, dem 1. FC Köln, Union Berlin, dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden aktivieren."Mit unserer Inszenierung setzen wir wieder einmal Maßstäbe", verkündet, Head of DACH bei Bwin. "Wir sind ganz nah am Fan. Denn das Kundenverständnis steht bei uns an erster Stelle. Deshalb ist Authentizität in der Markenführung zentral für uns."Die Kampagne ist aktuell in Deutschland und Österreich zu sehen. Hierzulande läuft der Spot als 30-Sekünder unter anderem bei Sky, Eurosport, DAZN, RTL, Sport 1, Pro Sieben, Pro Sieben Maxx und Magenta TV. Die Online-Motive sind etwa bei Bild.de, Spiegel.de, kicker.de und Sport1.de sowie im Social-Media-Bereich zu sehen. Zudem gehören regionalisierte Out of Home-Motive, Radio-Spots und Print-Anzeigen in reichweitenstarken Titeln zum Mediamix. Die Mediaplanung erfolgte inhouse mit Unterstützung von, München, und, Österreich (TV und Out-of-Home).Bwin hat laut Nielsen in diesem Jahr rund 43,6 Millionen Euro brutto für Werbung ausgegeben. Damit befindet sich das Unternehmen in etwa auf Vorjahresniveua (-1,0 Prozent). Es gehört zu der Unternehmensgruppe GVC Holdings. Die setzt eigenen Angaben zufolge mit Marken wie Bwin, Ladbrokes und Sportingbet etwa 4 Milliarden Euro pro Jahr mit Sportwetten um. Ein weiteres wichtiges Standbein der Gruppe sind Online-Casinos wie Partypoker. ire