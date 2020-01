Auf 795 Millionen Dollar taxiert WARC das globale E-Sports-Sponsoringvolumen im Jahr 2020. Das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 23,1 Prozent. Mehr als drei Viertel der Investitionen fließen dem Report zufolge in Rechtekosten. Grund für das kräftige Plus sind zahlungskräftige Unternehmen, die ihre zum Teil bereits einige Jahre dauernden Engagements verlängern (z.B. Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, Pringles) oder neue Verträge abschließen (z.B. SAP, Nike).Der deutsche E-Sports-Markt hat einer Berechnung von Deloitte zufolge im vergangenen Jahr ein Volumen von 70 Millionen Euro erreicht.