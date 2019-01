© Volkswagen AG

VW lässt die Kommunikation für die DFB-Partnerschaft anrollen

Es ist eine erste Duftmarke, diederzeit in den sozialen Netzwerken streut, unter anderem auf Linkedin. Der Wolfsburger Autobauer feiert den offiziellen Start der Partnerschaft mit dem DFB zu Beginn des Jahres mit einem ersten Motiv. "Neue Viererkette für die deutsche Mannschaft", heißt es auf der Anzeige, die das alte Heizkraftwerk bei Volkswagen in Wolfsburg mit seinen vier Schornsteinen vom Mittellandkanal aus gesehen zeigt. Für die Motive - es werden noch weitere zu sehen sein - zeichnet dieverantwortlich. "Wir haben uns lange auf diese Partnerschaft vorbereitet. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht", erklärtDer Vorstandsvorsitzender sieht in dem DFB-Sponsoring die große Chance, die Themen, die Volkswagen derzeit bewegen noch besser bei den Menschen zu platzieren: den Durchbruch bei der E-Mobilität, die Transformation vom reinen Autobauer hin zu einem Mobilitätsdienstleister entwickeln beispielsweise.Richtig sichtbar wird die Zusammenarbeit erstmals am 20. März. Dann bestreitet die Nationalmannschaft in Wolfsburg ihr erstes Länderspiel gegen Serbien. Das Volkswagen Logo wird dann unter anderem die Aufwärmshirts und die Hymnen-Jacken der Nationalspieler zieren, wie das Unternehmen mitteilt. Doch die Partnerschaft ist nicht nur für Volkswagen Pkw eine Plattform.stellt künftig die Mannschaftsbusse undist mit seinen Modellen T6 und Crafter mit von der Partie. "Wir freuen uns, dass wir den sportlichen Neuanfang der Nationalmannschaft begleiten können. Wie der DFB sind auch wir sind im Wandel – dabei können wir uns gegenseitig in vielen Bereichen unterstützen", erklärt Diess weiter.Von dem Sponsoringprogramm profitiert auch das Frauen-Nationalteam, das bei der Weltmeisterschaft in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) die deutschen Farben vertritt. Ebenso sollen die Nachwuchsteams des DFB unterstützt werden sowie die rund 25.000 Amateurvereine, die es derzeit in Deutschland gibt. "Wir wollen den deutschen Fußball in seiner gesamten Vielfalt unterstützen", betont Diess.Im Juli 2017 hatte der DFB nach 45 Jahren das Ehe-Aus mitverkündet und Volkswagen als neuen Autopartner präsentiert. "Die signifikante Steigerung der Einnahmen durch den neuen Vertrag gibt uns künftig als DFB mehr Spielraum, den vielfältigen Aufgaben des Verbandes nachzukommen und die gemeinnützigen Zwecke noch nachhaltiger umzusetzen", begründete DFB-Präsidentdamals die Entscheidung für die Wolfsburger. Laut FAZ soll Volkswagen ab 2019 zwischen 25 und 30 Millionen Euro zu bezahlen - inklusive der Sponsoring-Rechte für den DFB-Pokal, die VW bereits seit 2012 wahrnimmt. Der Vertrag mit dem DFB endet im Sommer 2024. mir