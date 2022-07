Mein Auto.de ist eine Online-Plattform für den Neuwagenkauf. In diesem Jahr peilt der Mittelständler einen Umsatz von 500 Millionen Euro an. Dazu soll das Engagement beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 beitragen. Das Kölner Unternehmen, das erstmals im Sportsponsoring aktiv wird, ist neuer Hauptsponsor der Königsblauen.

Im Gegenzug erhält die Neuwagenplattform umfangreiche Werberechte, die unter anderem TV-relevante Bandenpräsenz am Spieltag, eine crossmediale Präsenz auf den digitalen Kanälen der Königsblauen und gemeinsame Projekte im Esports beinhalten. "Durch diese herausragende Partnerschaft hoffen wir, noch mehr Menschen zu erreichen und MeinAuto.de noch bekannter zu machen", begründet, CEO Mein Auto Group AG, den Einstieg als Hauptsponsor.Spannend dabei ist, dass mit dem Unternehmen nun die dritte Onlineplattform aus der Automobilbranche in der Fußball-Bundesliga aktiv wird. Ab dieser Saison ist beimdas Londoner Unternehmen, einer der führenden Online-Autohändler Europas, als Haupt- und Trikotsponsor an Bord. Bereits seit der vergangenen Saison unterstütztden Berliner Club Hertha BSC.Zuletzt war auf dem Trikot der Knappen Vivawest zu lesen. Das Immobilienunternehmen übernahm im März den attraktiven Platz als sich der Verein von seinem bisherigen Partner Gazprom aufgrund des Krieges in der Ukraine getrennt hatte. Vivawest wird weiterhin als Premiumpartner des Vereins fungieren.