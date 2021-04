Flyeralarm will Verträge mit DFB wegen Schiedsrichter-Fehlentscheidungen kündigen

© IMAGO / GEPA pictures Flyeralarm-Chef Thorsten Fischer

Nach Schiedsrichter-Fehlentscheidungen gegen die Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga will die Online-Druckerei Flyeralarm ihre Verträge mit dem Deutschen Fußball-Bund kündigen. Das teilte Firmenchef Thorsten Fischer nach dem 1:1 der Kickers gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag mit.