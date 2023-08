Engelbert Strauss

Strauss und die National Football League (NFL) verkünden eine Kooperation.

Die NFL ist auch in Deutschland inzwischen ein begehrtes Produkt - und interessant genug für den Workwear-Produzenten Engelbert Strauss, der seine Sponsoringstrategie um einen neuen Partner erweitert: Strauss und die National Football League haben eine Partnerschaft geschlossen.

Teil der Zusammenarbeit ist eine spezielle Kollektion zum Super Bowl im nächsten Februar. Die limitierte Partnerkollektion zum 58. Super Bowl, der Anfang 2024 stattfindet, wird es dabei exklusiv in Deutschland und Großbritannien zu kaufen geben. Der Hersteller für Arbeitskleidung aus dem Hessischen Biebergemünd baut sein Engagement im American Football damit weiter aus: Im vergangenen Februar hatte er seine offizielle Partnerschaft mit den Kansas City Chiefs bekannt gegeben. Strauss setzt mit dem Sponsoring auf das wachsende Interesse für die Sportart in Europa und Deutschland. Nicht zuletzt der Kampf um die Übertragungsrechte in Deutschland belegt das: Mit viel medialem Aufwand hatte Prosieben American Football hierzulande zu Reichweite verholfen, bei der Neuvergabe der Rechte konnte sich RTL durchsetzen und will ab sofort davon profitieren. Engelbert Strauss Teil der Zusammenarbeit zwischen Strauss und der NFL: eine limitierte Partnerkollektion zum Super Bowl 2024





Und auch die Vice President International Sponsorship bei der NFL, Michelle Webb, macht deutlich, dass man noch viel vor hat: "„Es ist eine aufregende Zeit für die NFL weltweit, mit einer Rekordzahl von fünf Spielen in Europa in dieser Saison. Das Interesse an unserem Spiel wächst weiter auf der ganzen Welt", sagt sie. Insbesondere die Spiele der US-Mannschaften auf deutschem Boden solle die Fangemeinde noch vergrößern. Dass sie vorhanden ist, zeigt auch das erste Spiel der NFL im November 2022 in München: Innerhalb von zwei Minuten waren sämtliche Tickets für das Game ausverkauft, drei Millionen potenzielle Interessenten hatte es dafür gegeben.

