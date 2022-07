© DKB Beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden wird die DKB groß im Bild sein.

Die Mutter aller Football-Ligen spielt erstmals auf deutschem Boden - und die Deutsche Kreditbank (DKB) ist als Sponsor dabei: Wenn am 13. November zum ersten Mal ein reguläres NFL Saisonspiel in München ausgetragen wird, wird die Bank als Presenting Partner am Start sein. Ziel des Engagements ist unter anderem, American Football in Deutschland noch bekannter zu machen.