Das Gerücht tauchte erstmals um Weihnachten auf: Die Deutsche Bank will neuer Partner von Eintracht Frankfurt werden und das Namensrecht für das ehemalige Waldstation übernehmen. Bei der größten deutschen Bank wird dies in diesen Tagen nicht mehr bestritten. "Wir führen derzeit Gespräche mit Eintracht Frankfurt zum Ausbau unserer Geschäfts-Partnerschaft", erklärt ein Sprecher auf Anfrage. "Dabei geht es nicht nur um Sponsoring, sondern um ein umfassendes regionales Engagement mitsamt einer noch engeren geschäftlichen Kooperation. Die Gespräche dazu sind noch nicht abgeschlossen."Gleichwohl schlägt der Finanzdienstleister Pflöcke ein. Unter anderem ist das Institut jetzt Partner für das Bezahlsystem in der Arena. Die Deutsche Bank habe sich, so ist zu hören, hier in einem Pitch durchgesetzt.Doch bei der Commerzbank, die seit dem 1. Juli 2005 Namenspatron des Fußballtempels ist, gibt man sich nicht geschlagen. "Wir wollen weiter Partner der Eintracht sein", heißt es aus dem Umfeld der Bank. "Wir haben unser Interesse bekundet und ein faires Angebot vorgelegt." Zudem zeigt man sich verwundert, dass in Medienberichten Vergabe an die Deutsche Bank schon fast als sicher gilt. "Mit uns hat bisher noch niemand gesprochen, dass es eine finale Entscheidung gegeben hat."Ein wenig erinnert das Wettlauf der beiden Großbanken an das Jahr 2017. Damals wollte die Deutsche Bank die Commerzbank bei der Premiumpartnerschaft mit dem DFB auskontern. Am Ende setzten sich hier der gelbe Wettbewerber durch. Ob das auch bei der Eintracht so sein wird, ist offen. Eine Entscheidung könnte aber schon in den kommenden Tagen erfolgen. mir