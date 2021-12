Dabei soll es ums Geld gegangen sein, berichtet das Nachrichtenmagazin und beruft sich auf einen Sprecher des AOK-Bundesverbands. Bislang soll die AOK pro Jahr rund 1,2 Millionen Euro für das Sponsoring gezahlt haben. Am 13. Januar steht mit der Europameisterschaft bereits der nächste große Termin für die Handball-Herren an - dann schon möglicherweise mit neuem Logo auf der Brust: Der DHB will dem Spiegel-Bericht zufolge bereits im Januar einen Nachfolger für die AOK als Hauptsponsor präsentieren.





m Koalitionsvertrag der Ampel unter dem Punkt "Gesundheitsförderung". Was das für Sportsponsoring bedeutet, ist unklar - reine Logo-Präsenzen dürften es in Zukunft jedoch schwer haben.Eine solche hatten AOK und DHB allerdings auch nie. Die Krankenkasse startete mit dem Sponsoring etwa Präventionsprojekte an Schulen, Kindergärten und in Vereinen, um für "eine gesunde Lebensführung mit viel Bewegung" zu werben, wie es auf der Website der AOK heißt . Zudem hat die Krankenkasse kürzlich ihren Schriftzug auf den Trikots gegen den Satz "Impfen rettet Leben" ausgetauscht. Die vom Bund geplanten Restriktionen bei der Krankenkassen-Werbung sollen nach Informationen von HORIZONT dagegen nichts mit dem Ende des AOK-Sponsorings zu tun haben. "Zu Gunsten verstärkter Prävention und Gesundheitsförderung reduzieren wir die Möglichkeiten der Krankenkassen, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und Werbegeschenke zu verwenden", heißt es i