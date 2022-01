Im Zuge der Aktivierung ließ Edeka auch deutsche Olympioniken in Koch-Teams gegeneinander antreten, um neue Snacks zu kreieren, die von den Fans werden konnten. Der Sieger, so die Ansage, schafft es in den Handel. Im Zuge der Aktivierung ließ Edeka auch deutsche Olympioniken in Koch-Teams gegeneinander antreten, um neue Snacks zu kreieren, die von den Fans werden konnten. Der Sieger, so die Ansage, schafft es in den Handel.

Wenigstens starten das Team Deutschland und seine Sponsoren nicht komplett von Null. Schon im vergangenen Jahr, im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele in Tokio, haben Edeka und Co den Digitalanteil ihrer Aktivierungs-Kampagnen deutlich hochgefahren. Der Lebensmittel-Einzelhändler verlegte die Spiele unter dem Motto "Dabei sein ist lecker" etwa kurzerhand in die heimischen Küchen der Fans.