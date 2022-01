Die Marketing-Offensive soll Decathlon in den Köpfen der Verbraucher*innen als Sparringspartner für alle Themen rund um sportliche Betätigung positionieren. Laut einer Mitteilung will das Unternehmen nicht nur als reiner Anbieter von Produkten und Services, sondern auch als "

Impulsgeber und Buddy" wahrgenommen werden. Das Ziel: Deutschlandchef André Weinert will Decathlon zur

"ersten Adresse für Sportprodukte in Deutschland" machen, wie er bereits im vergangenen November erklärte

Die Kampagne "Das wird mein Ja" soll ein wichtiger Schritt dabei sein. Die Verbraucher*innen sollen damit animiert werden, durch Sport Neues zu erleben und zu entdecken, passend zum neuen Decathlon-Claim "Entdecke, was dich bewegt". Thematisch stehen dabei Fitness, Running, Wintersport und Winterwandern im Mittelpunkt. Zum Mediamix gehören TV, Radio, Außenwerbung, digitale Kanäle sowie der Point of Sale.Neben den klassischen Werbemaßnahmen wird die neue Dachmarkenstrategie auch von einem veränderten Corporate Design unterstützt. Dieses soll geprägt sein von einem

Die Begeisterung für den Sport mit all seinen positiven Auswirkungen auf Körper und Seele ist Teil unserer DNA. Diese Emotion wollen wir mit unserer neuen Dachmarkenstrategie noch deutlicher an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Gleichzeitig wollen wir sie verstärkt dabei unterstützen, ihren persönlichen Zugang zum Sport immer wieder neu zu entdecken und ihre individuellen Ziele zu erreichen", sagt David Walker , Director Marketing & Communications bei Decathlon Deutschland.

Die Kampagne findet unter anderem in der Außenwerbung statt

Biathlon-Weltcup, dem ersten Sponsorship von Decathlon überhaupt. Das Unternehmen ist

Weitere Spots der Kampagne:

Decathlon: Das wird mein Ja (Skihelm)

Decathlon: Das wird mein Ja (Winterschuh)

Verantwortliche Agentur für die stragetegische Konzeption der Markenstrategie und die Entwicklung des Corporate Designs ist. "Avantgarde hat uns mit ihrer Expertise bei der Entwicklung integrierter Brand Experience-Lösungen überzeugt, durch die strategische und damit vernetzte Herangehensweise sowie die interdisziplinäre Team-Zusammensetzung", lobt Walker.Die Münchner sind zudem bei der Konzeption und dem Roll-out von Cross-Channel-Kampagnen sowie dem Aufbau von Kooperationen und Brand Experiences in den Stores und im Onlineshop beratend tätig. In dieser Eigenschaft vermittelte die Tochteragentur Avantgarde Sponsoring bereits die Partnerschaft mit demmit Beginn der Saison 2021/2022 Hauptsponsor des BMW IBU Weltcups.Die veränderte Kommunikation und Inszenierung der Marke soll den Wandel von Decathlon vom klassischen Fachhändler zur Plattform deutlich machen. Dieser Shift findet unter dem Motto "Das Spielfeld neu gestalten" statt und soll dem Unternehmen bis 2026 eine Verdopplung des Umsatzes auf 2,5 Milliarden Euro bringen. Knapp 60 Prozent davon sollen aus dem Digitalgeschäft kommen. Ebenfalls geplant ist eine Aufstockung der Filialen in den nächsten vier Jahren von derzeit über 80 auf 110. ire