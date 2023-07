Für Werbungtreibende zählt vor allem eines: Wo und wie kann ich meine Markenbotschaft den Kundinnen und Kunden optimal präsentieren? Das passende Umfeld spielt eine zentrale Rolle. Sportereignisse beispielsweise bieten Marken enorme Reichweiten und sind fester Bestandteil der Streaming-Umgebung von Amazon Ads.

„Rexona lässt dich nie, niemals, unter keinen Umständen im Stich.“ Dieses Versprechen gab die Deodorant- und Antitranspirant-Marke den Fußballfans in den Werbepausen der Prime Video-Übertragung der UEFA Champions-League-Spiele. Das war in der Saison 2022/23. Einmal mehr zeigte sich: Wie kaum ein anderes Thema zieht Sport, insbesondere Fußball, die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich.Die TV Einschaltquoten belegen, dass fast 8,4 Millionen Menschen in Deutschland das UEFA-Champions-League-Finale verfolgt haben. Viele Sportfans tun dies mittlerweile über Amazon Prime Video, das seit 2021 Spiele der europäischen Königsklasse überträgt. In Deutschland ist das Streaming-TV-Angebot von Amazon besonders beliebt: Laut der Kantar Connected Consumer Study 2022 nutzten 58,5 Prozent der befragten deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher Prime VideoSowohl Publikum als auch Werbungtreibende sehen sich mit einer stark fragmentierten Medienlandschaft konfrontiert. Digitale Angebote, lineares Fernsehen, Social Media, Streaming – eine Liste, die tendenziell immer länger zu werden scheint. Letztendlich zählt für Werbungtreibende aber nur eines: Kann ich meine Markenbotschaft den Kundinnen und Kunden in einem passenden Umfeld optimal präsentieren? Diese Frage stellte sich auch Consumer Goods Hersteller Unilever bei der Schaltung der Rexona MaxPro-Kampagne.

Werbekampagnen im Live-Sport Umfeld bieten die Möglichkeit einer sehr zielgerichteten Ansprache des gewünschten Publikums, was für Werbungtreibende ein klarer Pluspunkt ist. Zudem war man sich sicher, dass die Umgebung, in der Rexona präsentiert werden würde, für jüngere Erwachsene und künftige Käufer sehr ansprechend ist. An sechs Spieltagen wurden insgesamt neun Werbespots auf Prime Video ausgestrahlt. Jeweils ein Spot pro Spiel und weitere drei in ausgewählten Highlights-Shows.



Das Ergebnis

Die Ergebnisse der Rexona-MaxPro-Kampagne während der UEFA Champions League-Spiele konnten sich sehen lassen: Mit nur sechs Spielen und neun Ausstrahlungen erreichte der 20 Sekunden lange Werbespot eine Reichweite von 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte 8,4 Millionen impressions4.

Streaming ist für unsere Marken eine großartige Ergänzung, wenn es um Kundenansprache und Messung geht. Verena Rombach, Digital & Media Lead Personal Care DACH/Italy, Unilever

Dass Streaming-TV-Dienste vor allem bei einem jüngeren Publikum beliebt sind, zeigte sich auch in den Ergebnissen: 16 Prozent der erreichten Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 18 und 25 Jahren alt, 24 Prozent zählten zu den 36- bis 45-Jährigen4. Die Platzierung der Markenkampagne im Umfeld der UEFA Champions League erreichte nicht nur das gewünschte Publikum, sondern beeinflusste auch die Einstellung zur Marke positiv und blieb gut in Erinnerung: Rexona konnte in Sachen Brand Favorability in der Altersklasse der 18- bis 45-Jährigen einen Anstieg von 14 Prozentpunkten verzeichnen. Die Ad Awareness legte mit 15 Prozentpunkten ebenfalls deutlich zu.4



„Für all unsere Marken ist das Streaming eine großartige Ergänzung, wenn es um Kundenansprache und Messung geht“, sagt Verena Rombach, Digital & Media Lead Personal Care DACH/Italy bei Unilever. „Wir wählen das Werbeumfeld sorgfältig aus und schauen primär auf Metriken wie Markenwiedererkennung und Kaufabsicht. Je mehr Insights wir beispielsweise mithilfe von Amazon Prime Video generieren, desto einfacher fällt es uns, Streaming-TV zu einem integralen Bestandteil unserer Kommunikationskanäle zu machen.“



Der Ausblick

Bei der Planung von Streaming-TV-Kampagnen ist es entscheidend, die Kundinnen und Kunden im Auge zu behalten und Inhalte anzubieten, die deren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Die dynamische Natur von Streaming-TV ermöglicht es Marken, ein breites Publikum zu adressieren und ihre Botschaften in einer relevanten und ansprechenden Umgebung zu platzieren.



Das Beispiel Rexona zeigt deutlich, dass die Nutzung von Streaming-TV als Werbekanal ein erfolgversprechendes Mittel sein kann, um ein spezifisches Publikum anzusprechen und das Markenbewusstsein zu steigern. Mit der wachsenden Zahl von Connected-TV- und Streaming-Nutzern in Deutschland eröffnen sich für Unternehmen immer mehr Möglichkeiten, ihre Produkte und Botschaften aufmerksamkeitsstark zu platzieren.



Mit 51,7 Millionen erreichte die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von Connected TV in Deutschland 2022 einen neuen Höchststand. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens eMarketer wird dieser Wert voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren um weitere drei Millionen steigen5. Fast jeder zweite Deutsche schaut mittlerweile täglich Streaming-TV-Inhalte.



Es bleibt abzuwarten, wie sich die Streaming-TV-Landschaft weiterentwickeln wird, schon jetzt ist sie stark fragmentiert. Dem trägt Amazon mit seinem Streaming-Angebot Rechnung. Es beschränkt sich nicht nur auf Prime Video, sondern beinhaltet zudem die Services Fire TV, Freevee und Twitch. Der VOD-Streaming-Service Freevee ist genau wie der Livestreaming-Dienst Twitch werbefinanziert und kann vom Publikum auch ohne Abo genutzt werden. Rexona hat bereits gezeigt, dass Streaming-TV ein effektiver Kanal sein kann, um Menschen zu erreichen und in Verbindung mit hochwertigem Inhalt eine starke Markenpräsenz aufzubauen.