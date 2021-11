Video-Botschaft Hans-Willy Brockes

Es ist der grösste Branchentreff für Top-Entscheider des Schweizer Sportbusiness. Heute gilt das Sport.Forum.Schweiz als Spiegel des Schweizer Sportmarkts, der die neuesten Trends aufzeigt und kritisch beleuchtet. In diesem Jahr werden auch neue Sponsoring-Chancen wie die der Kryptowelt sowie visionäre Investorenmodelle beleuchtet. "Für die Branche ist es ein relativ neues Thema", bestätigt, der Veranstalter des Kongresses und Geschäftsführer von ESB Marketing Netzwerk. "Ich behaupte, das Thema Krypto ist aber mindestens so relevant für die Zukunft des Sports, wie die Erfindung des Internets", so Brockes. Das Thema rund um Krypto und Blockchain sei einer der Gamechanger im Sportbusiness.Ein weiterer Trend ist das Thema Audio Banding, das immer mehr im Sport Einzug hält. Die Sound Agentur "Wesound" wird das Thema Audio im Sport in einem eigenen Forum präsentieren. Best Practice aus der Praxis gibt’s zu hören und zu sehen. So wird etwa aufgezeigt, wie das akustische Erscheinungsbild für die Olympischen Athletinnen des Team Deutschland entwickelt wurde. Das Programm zum Sport.Forum.Schweiz Insgesamt werden über 100 Referenten in 14 Foren auf der Bühne des KKL Luzern stehen. Das Sport.Forum.Schweiz bietet den Sponsoren einen besonderen Raum. Die Zukunftsperspektiven für Sponsoren werden in diesem Jahr von namhaften Sponsoren in verschiedenen Foren diskutiert, darunter: Dynoptic, PAX, Allianz, ROLAND, Raiffeisen und Migros. Darunter namhafte Referenten wie etwa Hugo Boss CEO Daniel Grieder und die Skirennfahrerin Tina Weirather. Wirtschaftsentscheider, Veranstalter, Medien und Sportlerinnen treffen am Sport.Forum.Schweiz aufeinander. Sie reden über Perspektiven für Spitzensport, Breitensport und Tourismus. Hier geht es zu weiteren Infos und zur Anmeldung.