Infront und Right to play betonen die verbindende Kraft des Sports

Sport is more

© Right to Play Die Kampagne soll insbesondere die Bedeutung von Sport für Kinder zeigen

Den 6. April haben die Vereinten Nationen vor einigen Jahren zum Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden ausgerufen. In Corona-Zeiten wird diese Botschaft wichtiger denn je. Denn das abgelaufene Jahr hat gezeigt, was fehlt, wenn die Sportwelt stillsteht. Der Vermarkter Infront und die Kinderhilfsorganisation Right To Play Deutschland wollen darauf nun mit einer Kampagne aufmerksam machen.