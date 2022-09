© Evonik BVB-Stars wie Jude Bellingham, Marco Reus und Matts Hummels stehen für das Leadership-Verständnis von Evonik.

Von seinem Trainer wird Marco Reus als Führungspersönlichkeit gesehen - in einer Kampagne rund um modernes Führungsverständnis darf der BVB-Stürmer also nicht fehlen. Ganz im Sinne von Sponsor Evonik steht Reus dabei allerdings in einer Reihe mit vielen anderen: Denn unter dem Motto "Act like a Leader" will das Unternehmen klarmachen, dass jeder eine Führungsrolle spielen kann.