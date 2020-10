Es hätte schlechter laufen können für BMW: Bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft, die noch bis Ende Oktober in Shanghai ausgetragen wird, standen G2 und Fnatic unter den Teams, die es in die Runde der besten acht geschafft haben. G2 schaffte es anschließend sogar bis ins Halbfinale.



Beide gehören zu den fünf E-Sports-Clans, mit denen der Münchner Autohersteller in diesem Frühjahr eine Partnerschaft verkündet hat. Neben G2, das in Berlin beheimatet ist, und Fnatic aus Großbritannien gehören noch Funplus Phoenix (China), T1 (Südkorea) und Cloud9 (USA) zu dem Quintett, das von BMW unterstützt wird. Mit dieser Aufstellung deckt BMW mehrere Märkte und verschiedene Games ab. Damit vergrößert die Marke ihren Fußabdruck im E-Sports enorm. Der Beginn des E-Sports-Engagements von BMW liegt im Jahr 2017. Damals fungierte das Unternehmen als Sponsor der European League of Legends Finals in Paris. Im vergangenen Jahr startete BMW zudem eine eigene SIM Racing-Serie, bei der die Fahrer an Simulatoren sitzen und die Rennen gestreamt werden.