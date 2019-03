BMW

Dass BMW seinen Wettbewerber Audi beim FC Bayern ablösen will, wurde zuletzt im Herbst 2018 kolportiert . Wie es scheint, ist der Deal bereits so gut wie fix. "Beide Seiten haben bereits im letzten Jahr eine Absichtserklärung unterschrieben", sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der im Kontrollgremium des deutschen Fußball-Rekordmeisters sitzt, dem Blatt.kommentierte den Bericht nicht.Der Vertrag des FC Bayern mit Audi läuft eigentlich noch bis 2025. Spätestens dann, lieber aber deutlich früher, wollebeim Serienmeister einsteigen, hieß es.Der Münchner Konzern wolle auch den Audi-Anteil von 8,33 Prozent an der Fußball-AG des FC Bayern übernehmen. Mit Verweis auf die Vertragspartner nennt das "Manager Magazin" 800 Millionen Euro, diein den Deal investieren wolle."Für den FC Bayern hochattraktiv ist, dass dies BMWs einziges Engagement im Fußball bleiben wird", wurde Stoiber zitiert. Wie weiter berichtet wurde, erhalte der Verein vonin etwa das Doppelte von dem, was Audi bisher überwies. Bei den Basketballern des FC Bayern sollbereits zum 1. Juli als Partner einsteigen. dpa