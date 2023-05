Elke Schneiderbanger und Alfred Platow in der Hildener Firmenzentrale von Ökoworld

Als Philantrop möchte er, dass Altersarmut in Deutschland verhindert wird. Als staatlich anerkannter Erzieher weiß er, wie sich Menschen motivieren lassen. Und aus beiden Gründen setzt Alfred Platow auf kurze Spots zur besten Sendezeit, die für ethisch-ökologische Investments werben.

„Wer am Abend hört, wie einfach sich Geld sinnvoll anlegen lässt, läuft am nächsten Morgen zu seiner Bank oder Sparkasse und fragt nach diesen Fonds“, ist der Gründer der Ökoworld AG überzeugt. Seine Vision: durch betriebliche und private Altersvorsorge verlässlich dafür sorgen, dass alle in Rente genug zum Leben haben.