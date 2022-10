Lutz Hübner ist COO und CMO von BWT Wassertechnik. Das Unternehmen ist HORIZONT "Sponsor des Jahres"

von Bettina Sonnenschein

Die Aufgabe: das Unternehmen BWT von einem mittelständischen B-to-B-Unternehmen zu einer globalen Marke zu machen. Die finanziellen Mittel dazu? Eher gering. Die Lösung: Sportsponsoring, insbesondere im Rennsport. So in etwa würde sich die Geschichte von BWT als Sponsor der Formel 1 erzählen lassen – doch ein entscheidendes Detail würde dann fehlen: die Farbe Pink. Für BWT, kurz für Best Water Technology, ist Pink noch nicht einmal nur eine Farbe. Pink ist eine Mission.